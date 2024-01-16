Егеря Южного Урала выйдут на помощь животным

В лесах Челябинской области проложат тропы и разместят сено для подкормки животных.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства экологии Челябинской области, на особо охраняемых природных территориях этим займутся специалисты ГБУ «Особо охраняемые природные территории Челябинской области», на территориях закрепленных охотничьих угодий такая работа организована охотпользователями.

«Задача – сохранить и поддержать численность животных, улучшить кормовые условия среды их обитания. Мера связана с установлением высокого снежного покрова в регионе», – рассказали в ведомстве.

В январе-феврале будет проводиться прокладка троп с использованием снегоходов; в конце февраля, с наступлением оттепелей, в охотничьих угодьях лесостепной и степной зон Челябинской области – с использованием тяжелой техники. Одновременно на снегу будет размещаться сено для подкормки косуль.

«Обильные снегопады создают трудности для передвижения не только людей, но и животных. Лесным обитателям становится труднее добывать корм, скрываться от хищников, в принципе выживать. В наших силах помочь зверям в это непростое время», – пояснил начальник управления охраны, федерального государственного надзора и регулирования использования объектов животного мира и их среды обитания Андрей Питовин.

Информацию о проделанной работе ГБУ «ООПТ Челябинской области» и охотпользователи будут ежемесячно направлять в министерство экологии региона.

Челябинск, Виктор Елисеев

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