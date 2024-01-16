В Челябинской области с начала года произошло 6 землетрясений

В Челябинской области с начала 2024 года произошло 6 землетрясений. Подземные толчки зафиксировал Казахстанский национальный центр данных.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», год сейсмической активности на Южном Урале начался 2 января – тогда землетрясение магнитудой 2,8 балл по шкале Рихтера произошло недалеко от Верхнеуральска.

Через неделю, 9 января, случилось сразу три «встряски» – сначала западнее Еманжелинска и через 1 час 40 минут северо-западнее Еткуля (оба раза магнитуда составила 2,9 балла). А еще через 20 минут «тряхнуло» на границе Челябинской области и Башкирии – недалеко от Магнитогорска.

10 января зафиксированы подземные толчки силой 2,9 балла юго-западнее поселка Спасский тоже недалеко от Магнитогорска, 11 января – между Еманжелинском и Южноуральском (3,2 балла).

А вчера, 15 января, земная кора колебалась недалеко от трассы М5 «Урал» в районе поселка Архангельского: магнитуда составила 3,6 балла – это пока самое сильное землетрясение на Южном Урале в наступившем году.

Отметим, что землетрясения в Челябинской области – явление не уникальное. Например, в январе 2023 года произошло 13 подобных событий, а в декабре – 11.

Любопытно, что земная кора в нашем регионе колеблется исключительно в первой половине дня и, в основном, в равнинных районах. Так, в январе и декабре 2023 года из 24 упомянутых землетрясений только 2 произошли в окрестностях Златоуста и 1 – рядом с Миассом, остальные – недалеко от Магнитогорска и Карталов.

Челябинск, Ольга Арсентьева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube