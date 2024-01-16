Банда малолетних грабителей держит в страхе жителей центра Челябинска

Двое школьников нападают на жителей многоэтажек в центре Челябинска.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», учащиеся одной из челябинских школ нападают на горожан и отнимают у них продукты. Об этом рассказали жители домов по улице Кирова.

По словам челябинцев, действуют школьники вдвоем, одному из них на вид лет 14, другому – и вовсе 11. Парочка преследует прохожих, а когда те пытаются зайти в подъезд, нападают и стараются отобрать пакеты.

Одно из таких нападений попало в камеру видеодомофона. Однако узнать школьников непросто, так как они скрывают лица. На видео житель одного из домов пытается убежать от агрессивных школьников, но те настигают его уже в дверях подъезда, начинают пинать и пытаются отнять сумку. По словам челябинцев, пишет «Агентство чрезвычайных новостей», раньше те же подростки отняли продукты у пенсионерки.

В полиции отмечают, что заявлений о нападениях к ним пока не поступало.

Челябинск, Виктор Елисеев

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