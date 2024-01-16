Посленовогодний всплеск: заболеваемость ОРВИ на Южном Урале взлетела на 85%

В Челябинской области продолжается эпидемия ОРВИ.

Как сообщили РИА «Новый День» в управлении Роспотребнадзора по Челябинской области, за 2 неделю 2024 года (с 8 по 14 января 2024) зарегистрировано 99,37 случаев на 10 тысяч населения.

Это выше уровня прошлой недели на 85% и выше среднего многолетнего уровня на 1,5%.

Рост уровня заболеваемости зафиксирован среди всех возрастных групп населения и связан с объединением организованных коллективов после новогодних каникул, а также с активным обращением граждан за медицинской помощью при появлении симптомов ОРВИ. Среди детей до 3-х лет число заболевших выросло на 61,8%, среди детей 3-6 лет – на 60,5%, среди детей 7-14 лет – на 91%, среди взрослого населения– на 96,3%.

По данным мониторинговых исследований на базе ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Челябинской области» в структуре ОРВИ активно циркулируют вирусы гриппа, в том числе H3N2 (гонконгский), а также выявляются возбудители адено-, рино-, бока-, сезонной коронавирусной инфекции и SARS-CoV2.

Напомним, 7 декабря главный государственный санитарный врач Челябинской области Анатолий Семенов подписал постановление о введении в регионе ограничительных мероприятий по гриппу и ОРВИ.

Региональному минздраву поручено задействовать планы профилактических и противоэпидемических мероприятий в медицинских учреждениях. Министерству социальных отношений и руководителям учреждений системы соцзащиты с круглосуточным пребыванием – обеспечить выполнение мероприятий по предупреждению распространения гриппа.

Руководителям образовательных организаций рекомендовано в случае одновременного отсутствия по причине ОРВИ детей 20% и более приостанавливать учебный процесс либо переводить его на дистант на срок не менее 7 дней.

Челябинск, Виктор Елисеев

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