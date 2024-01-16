А вот и Валера: на Урале обнаружили клещей, не известных науке

На Южном Урале обнаружили клещей, не известных науке.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», членистоногие обитали в пещере Гремучая, которую недавно открыли на территории Шемахинского карстового поля (недалеко от поселка Сказ Нязепетровского района Челябинской области).

Спелеологи, начав исследовать находку, делали топосъемку и наткнулись на лужу, в которой плавала белая пыль. На всякий случай сфотографировали и ее.

«Мы увеличили снимок и поняли, что это живые существа», – цитируют «Вести – Южный Урал» спелеолога Елену Любавину.

Снимки передали в ученым Екатеринбурга и Тюмени. Специалисты пришли к выводу, что на фотографиях пещерные рагидии из отряда Prostigmata, до сих пор науке не известные. Теперь акарологи будут выяснять, в каких условиях обитали эти белые клещи, чем они питаются и так далее. Предварительно обитателей пещеры назвали «клещ Валера».

Челябинск, Ольга Арсентьева

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