«Двоевластие» в элитном поселке: прежние власти блокируют работу новой администрации поселка под Челябинском

В Сосновском районе бывшие депутаты и глава поселка отказались признавать смену власти.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в патовой ситуации оказалась администрация поселка Новый Кременкуль, расположенного на территории Сосновского района. Глава района и его подчиненные не имеют постоянного помещения для работы, а также доступа к бюджету поселения. Об этом сообщил глава поселка Сергей Желтов.

По словам чиновника, помещение поселковой администрации сейчас закрыто, ключей от него он не получал, а бухгалтер мэрии и вовсе заявляет, что сроки аренды кабинетов истекли. Ни подтвердить, ни опровергнуть эту информацию нынешние чиновники не могут, так как документов, касающихся деятельности администрации, от прежних властей они до сих пор не получили.

Началось все в сентябре прошлого года, когда в ходе выборов в совет поселения мандат смог сохранить лишь один из депутатов прежнего созыва. Лишившимся поддержки избирателей парламентариям это не понравилось, и они оспорили результаты выборов в суде.

10 января наступившего года суд иск бывших депутатов отклонил. Но к тому времени они уже успели избрать главу поселка – Владимира Меркульева, возглавлявшего администрацию с 2006 года. Своего главу избрали и депутаты нового созыва. Им стал Сергей Желтов.

Но полномочия новой администрации прежние власти передавать отказались. А сейчас экс-депутаты оспаривают в суде законность допуска к участию в выборах главы поселка г-на Желтова.

В итоге, пишет Ура.ру, заседает совет депутатов Нового Кременкуля в ДК соседнего поселка Кременкуль. А утвержденный им глава и его подчиненные не имеют доступа к бюджетным средствам, документам и даже официальному сайту поселения. Новый глава не исключает, что за помощью ему с коллегами придется обращаться в полицию.

Между тем, сегодня, 16 января, в контрольно-счетной палате Челябинской области заявили о начале комплексной проверки властей Нового Кременкуля (под контроль региональных аудиторов поселок перешел в октябре 2023 года).

В ходе контрольных мероприятий планируется проанализировать исполнение бюджета сельского поселения, проверить соблюдение требований бюджетного законодательства при составлении и утверждении проекта местного бюджета, оценить эффективность использования всех видов недвижимости и земельных участков, а также провести государственный аудит закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых для нужд муниципального образования.

Челябинск, Виктор Елисеев

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