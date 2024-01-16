«Металлург» потерпел поражение от «Торпедо», пропустив семь шайб

В Нижнем Новгороде магнитогорский «Металлург» уступил местному «Торпедо» – 4:7.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в сегодняшнем матче хоккеисты установили рекорд КХЛ по числу шайб, заброшенных в одном периоде: во втором периоде команды накидали друг другу девять шайб.

Первый игровой отрезок оказался «сухим». Зато в начале 24-й минуты гости реализовали большинство – счет открыл Денис Зернов. А через 43 секунды магнитогорцы уже вели со счетом 2:0 – отличился (вновь в большинстве) Максим Карпов.

Но уже через 25 секунд численное преимущество реализуют хозяева – 1:2 после броска Максима Летунова. И начинается нечто невообразимое. На 28-й минуте встречи Богдан Конюшков сравнивает счет – 2:2. После этого в течение трех с половиной минут в ворота «Магнитки» влетают еще три шайбы, которые записывают на свой счет Игорь Ларионов, Бобби Линч и Андрей Белевич. А в конце 33-й минуты Белевич оформляет дубль – 6:2.

Гости не сдаются, и на 36-й минуте матча Владимир Еременко сокращает отставание – 3:6.

Но в самом начале третьего периода Деннис Ян отправляет седьмую шайбу в ворота «Металлурга». Ответить гостям удается лишь однажды – на 59-й минуте отличается Никита Михайлис.

Итог – 7:4 в пользу нижегородского «Торпедо».

Челябинск, Виктор Елисеев

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