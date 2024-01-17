17 января ожидаются следующие события – Челябинск

17.01.2024, среда
-
10:00 Челябинск – Пресс-конференция, посвященная Декларационной кампании 2024 года (пресс-центр медиахолдинга «Гранада Пресс»)
-
12:00 Челябинск – Круглый стол «Почему я иду на выборы» (Южно-Уральская торгово-промышленная палата, ул. Сони Кривой, 56)
-
14:00 Челябинск – Открытие фотовыставки «Мы вместе!», посвященной новейшей мировой истории и участию Челябинской области в поддержке специальной военной операции (Исторический музей Южного Урала, ул. Труда, 100, Западная башня)
-
14:00 Челябинск – Открытие выставки «Земля рабочих. Промышленная история и современность Челябинской области в картинах и фотографиях» (исторический парк «Россия – Моя история», ул. Труда, 183)
-
16:30 Челябинск – Public Talk: как создать собственный бренд (Центр межкультурных коммуникаций Челябинской областной универсальной научной (Публичной) библиотеки, ул.Цвиллинга, 61)
Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42
© 2024, РИА «Новый День»