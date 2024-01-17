Под Челябинском иномарка насмерть сбила двух человек. Водитель скрылся

Полиция ищет свидетелей смертельного ДТП в пригороде Челябинска.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе управления Госавтоинспекции по Челябинской области, авария произошла вчера, 16 января, в Сосновском районе.

В период с 21:10 до 21:20 часов на 1 километре автодороги «Рощино – подъезд к Екатеринбургу» водитель, управляя иномаркой, сбил двух человек, шедших попутно движению автомобиля. Оба пешехода, мужчина и женщина 49-ти лет, скончались на месте.

Предположительно, водитель управлял автомобилем «Субару». С места ДТП он скрылся.

Сотрудники полиции просят откликнуться очевидцев аварии и южноуральцев, располагающих какой-либо информацией или записями видеорегистраторов, по телефонам: 8(351-44)-3-20-33, 8(351)-256-28-08. Конфиденциальность гарантируется.

Челябинск, Виктор Елисеев

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