Новый год в России отпраздновали широко: продажи за неделю выросли на 11%

Россияне купили к новогоднему столу на 11% товаров больше, чем год назад.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», динамика продаж товаров повседневного спроса в предновогоднюю неделю оказалась вдвое выше, чем годом ранее, составив 11% в натуральном выражении. Такие данные приводит маркетинговая компания NielsenIQ.

Побить прошлогодний рекорд удалось практически всем категориям, которые составляют основу праздничного стола.

Лидером роста стала икра: ее продажи в натуральном выражении выросли на 26% и на 13% – в денежном. Далее следуют фруктовые соки – рост на 16% и 26% соответственно. На третьем месте – сельдь (+15% в натуральном выражении и +32% – в деньгах). На 10% больше, чем год назад, россияне купили консервированных овощей (+20 в денежном выражении), красной рыбы (+14%) и твердых сыров (+13%).

Аналогичный тренд прослеживается и в группе алкоголя. Самая быстрая динамика у французского шампанского – 36% в штуках и 57% в рублях. На втором месте – виски (+20% и 26% соответственно). На третьем – джин, продажи которого выросли на 13% в натуральном и денежном выражении.

Что касается игристых вин, натуральная динамика в этом сегменте невелика – всего 2% роста. На их покупку россияне потратили больше 17%, чем год назад. При этом за предновогоднюю неделю было продано 15% годового оборота игристых вин в России.

Первую строчку по популярности в этом сегменте занимает «Абрау-Дюрсо» (+18%). Далее следуют «Санто Стефано» (+5%), Martini (+23%) и Mondoro (+47%). Замыкают пятерку собственные торговые марки ритейлеров, продажи которых взлетели на 34%.

Челябинск, Виктор Елисеев

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