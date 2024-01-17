За ночь в Челябинской области пострадали пять человек из-за взрывов газа

Два газовых баллона взорвались минувшей ночью в Челябинской области.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области, первый инцидент произошел в двухэтажном деревянном доме в деревне Дербишева Аргаяшского района. Пострадали три человека, с ожогами их доставили в медицинское учреждение.

Еще один тревожный сигнал пришел из СНТ «Узункуль» Сосновского района. Здесь ЧП произошло в частном двухэтажном шлакоблочном доме. Травмы получили два человека (в том числе подросток 16 лет). Оба направлены на осмотр в больницу.

«Оба ЧП случились из-за утечки паров газовоздушной смеси из бытовых баллонов без последующего горения. Несущие конструкции зданий не нарушены», – рассказали в экстренном ведомстве.

Челябинск, Виктор Елисеев

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