Дикая лиса нападает на жителей уральского ЗАТО

В Озерске агрессивное животное нападает на людей.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе межрегионального управления №71 ФМБА России, от нападений дикой лисицы пострадали два жителя ЗАТО Озерск.

Одно из них произошло в районе бассейна «Дельфин», второе – у дома №32а по проспекту Карла Маркса.

«Укусы не спровоцированы пострадавшими, лиса активно выходит к людям и вступает в агрессивный контакт», – отметили в медицинском учреждении.

Медики напоминают, что лисы являются переносчиками вируса абсолютно смертельного заболевания – бешенства. Территория Челябинской области, в том числе Озерск, находятся в природном очаге бешенства и относится к зоне высокой опасности заражения людей бешенством. Риску инфицирования подвергается каждый, кто травмирован или ослюнен больным либо подозрительным на бешенство животным.

Жителей города призывают обратиться за медицинской помощью, если они, их родственники или знакомые контактировали с лисой.

Всего с 2004 года в Челябинской области погибло от бешенства 8 человек. Во всех случаях причиной гибели людей явилось позднее обращение или отказ от медицинской помощи (последний смертельный случай произошел в марте 2016 года в Троицком районе).

Челябинск, Виктор Елисеев

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