Уральские металлурги подтвердили лидерство в производстве плоского проката

ММК продолжает лидировать среди производителей плоского проката и металлопроката с покрытием.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», по данным рейтинга лучших российских производителей и поставщиков металлопродукции по итогам II полугодия 2023 года, опубликованного отраслевым журналом «Металлоснабжение и сбыт», ММК вновь занял первое место среди производителей листового проката, а также оцинкованного и окрашенного металла.

Кроме того, ПАО «ММК» также вошло в тройку ведущих производителей сортового проката. В список лучших попали также две компании Группы ММК: Магнитогорский метизно-калибровочный завод «ММК-МЕТИЗ» занял второе место в рейтинге производителей метизной продукции, а ООО «Торговый дом ММК» – третье место среди лучших торговых домов металлургических комбинатов.

Лидерство Магнитки сразу в двух ключевых категориях рейтинга отражает успехи Группы ММК в реализации стратегии, в основе которой – развитие современных и высокопроизводительных мощностей по выпуску высокомаржинальной продукции в прокатном переделе, а также по производству металла с покрытиями. Сегодня компания располагает широчайшим спектром возможностей для производства уникальной и высокотехнологичной металлопродукции мирового класса, занимая лидирующие позиции по поставкам продукции для целого ряда ведущих отраслей российской экономики. При этом доля премиальной продукции превышает 40%.

Рейтинг российских производителей и трейдеров продукции из черных и цветных металлов составлен на основе анкет, полученных от покупателей металлопродукции, результатов опроса экспертов рынка металлов, а также комплексного анализа деятельности компаний. При определении лидеров учитывались динамика развития бизнеса, объемы поставок, уровень сервисного обслуживания, качество продукции, надежность поставщика в части выполнения договорных обязательств и открытость в предоставлении информации.

Челябинск, Виктор Елисеев

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