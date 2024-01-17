Челябинские врачи извлекли из мозга ребенка паразита

Нейрохирурги челябинской больницы извлекли из мозга ребенка кисту с личинками паразита.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства здравоохранения Челябинской области, операцию ребенку с редким заболеванием провели в областной детской клинической больнице.

Несколько месяцев назад родители заметили изменения в поведении своего 12-летнего сына. Ребенок стал отставать в школе, после занятий мальчик приходил домой и сразу ложился спать. Взрослые списывали это на загруженность и усталость. Тревогу забили, когда ребенок пожаловался на то, что у него стала «отставать» одна нога.

«Все происходило постепенно, – рассказала мать школьника. – Сначала казалось, что сын просто ленится – он с неохотой выполнял домашние задания, испортился почерк. Но после появились другие проявления – сын стал хромать, рука двигалась с трудом, болела голова. Мы записались в клинику и сделали там МРТ головного мозга».

Многочисленные исследования привели семью в отделение нейрохирургии ЧОДКБ.

«Я очень удивился, взглянув на снимки МРТ. Эхинококкоз головного мозга. Количество кист не поддавалось подсчету. Дислокация срединных структур до 1,5 сантиметров. А объем этого узла был порядка 12 сантиметров», – отметил заведующий отделением нейрохирургии ЧОДКБ Герман Сафронов.

Эхинококкоз головного мозга – заболевание, обусловленное проникновением в мозг личинок эхинококка с формированием единичных или множественных кист-пузырей. Заражение происходит, в основном, через грязные руки. Занос личинки в головной мозг происходит с током крови, если она не «зацепилась» в тканях предыдущих органов.

В ЧОДКБ школьнику провели операцию. «Образование было удалено тотально. Нельзя было допустить вскрытия ни одного из пузырьков, иначе произошло бы обсеменение всего мозга. Заболевание крайне сложное, лечится очень плохо. И настолько редкое в нашей области, что на моей практике это всего второй раз», – признается Герман Сафронов.

Сейчас ребенок чувствует себя хорошо. Головные боли прошли, движения восстановились почти в полном объеме. Впереди этап реабилитации и возвращение к привычному образу жизни.

Челябинск, Виктор Елисеев

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