В Снежинске сосулька пробила голову школьнику

В Снежинске выясняют обстоятельства травмирования ученика пятого класса.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство ЗАТО Снежинск проводит проверку в связи с получением ребенком травмы после падения сосульки.

Инцидент произошел сегодня, 17 января. Об этом рассказали очевидцы.

По словам снежинцев, ученика пятого класса с окровавленной головой они заметили у ДК «Юбилейный». Причиной травмы могло стать падение сосульки. Известно, что ребенка госпитализировали.

Прокуратура города начала проверку информации о травмировании школьника. Надзорное ведомство проверит исполнение требований законодательства организацией, ответственной за надлежащее содержание здания.

Челябинск, Виктор Елисеев

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