На Урале ушел под воду храм, возведенный к Крещению

В Миассе ушел под воду Ледяной храм, возведенный к Крещению на озере Тургояк. Инцидент произошел минувшей ночью.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», снежную часовню в виде Петропавловского храма, построенного в городе в 1808 году (сейчас это площадь Труда в старой части Миасса) и разрушенного в 1937, возвели на льду озера рядом с базой «Форелька». Сегодня в город должен был приехать митрополит Челябинский и Миасский Алексий для малого освящения воды в купели снежного храма.

Но минувшей ночью сооружение начало уходить под лед.

«В причинах случившегося организаторам предстоит разобраться, но, вероятно, снежный храм утонул из-за технических нарушений, – предположили в Челябинской епархии. – Дело в том, что в прошлые годы строители сначала вырезали прорубь и над ней возводили часовню. В этом же году решили сначала построить величественное снежное сооружение, а после – вырубить иордань».

Еще одна версия из-за обильных осадков в озере начался подъем воды.

Миасс, Софья Артемьева

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