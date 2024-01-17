В Челябинске подкорректируют востребованный автобусный маршрут

В Челябинске популярную маршрутку заменят автобусы, работающие по регулируемому тарифу.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в конце февраля – начале марта текущего года вместо автобусов маршрута №22 от улицы Александра Шмакова до ЧКПЗ можно будет добраться по новому маршруту – №22А.

По информации министерства дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области, маршрут будет работать по регулируемому тарифу и обслуживаться 20 автобусами среднего класса.

Следовать они будут по Краснопольскому проспекту, улицам Молодогвардейцев, Братьев Кашириных, Свердловскому проспекту, проспекту Ленина, улицам Свободы, Дзержинского, Барбюса, Энергетиков. Интервал ожидания – 10 минут.

В ведомстве подчеркнули, что замена привычного маршрута другим – часть работы по переводу всех городских маршрутов на регулируемый тариф.

Челябинск, Виктор Елисеев

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