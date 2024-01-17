В торговом комплексе в центре Челябинска развалился пристрой. Администрация заявила о плановых работах

В Челябинске горожане обратили внимание на «сложившийся» пристрой к торговому комплексу.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», разрушенную конструкцию житель Челябинска заметил утром среды, 17 января.

По словам горожанина, одна из входных групп в торговый комплекс, расположенный на улице Худякова, была практически полностью уничтожена, а на ее крыше было заметно скопление снега.

Впрочем, в администрации ТВК «Калибр» заявили, что ни о каком ЧП речи не идет. Речь – о плановом ремонте. Который начали ночью со сноса входной группы.

«В ночное время мы начали плановый ремонт входной группы, – цитирует 74.ru представителей компании. – Ничего не произошло, это плановая реконструкция: мы огородили территорию для проведения строительных работ, никаких происшествий или жертв».

В экстренных ведомствах сообщили, что им о каких-либо ЧП у торгового комплекса не сообщалось.

Челябинск, Виктор Елисеев

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