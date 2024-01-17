«Трактор» уступил дома гостям из Череповца

Челябинский «Трактор» на домашней арене уступил «Северстали» после серии буллитов – 0:1.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», череповчане активно начали матч, но шайба не шла в ворота хозяев.

Более того, на 7-й минуте встречи «черно-белые» отправили шайбу в сетку гостей. Но судьи определили, что один из хоккеистов «Трактора» находился вне игры.

В дальнейшем «Северсталь» чаще владела инициативой, но это не принесло заброшенных шайб. Но неудачи преследовали в «Трактор». В итоге основное время закончилось при счете 0:0.

Не выявил победителя и овертайм.

Все решилось в серии буллитов. После шести пар штрафных команды шли ноздря в ноздрю. Но затем челябинец Никита Сошников угодил в штангу. А вот нападающий «Северстали» Егор Степанов оказался точен, низом отправив шайбу в ворота Зака Фукале – 1:0 в пользу команды из Череповца.

Челябинск, Виктор Елисеев

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