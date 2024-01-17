В Челябинске иномарка вылетела на остановку. Есть пострадавшие

Легковушка врезалась в остановочный пункт в Челябинске.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», авария произошла вечером в среду, 17 января, на остановке общественного транспорта «ТК «Кольцо».

По информации городской Госавтоинспекции, 43-летний челябинец, бывший за рулем Volkswagen Golf, не справился с управлением. Автомобиль слетел с дороги и устремился на остановку, где в этот момент горожане ждали общественный транспорт.

В результате ДТП пострадала 46-летняя женщина, находившаяся на остановочном пункте. Ее увезли в больницу.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube