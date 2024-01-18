18 января ожидаются следующие события – Челябинск

18.01.2024, четверг
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13:00 Челябинск – Встреча «Дачные лайфхаки и хитрости» в клубе «Золотая сотка» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Свободы, 60)
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14:00 Челябинск – Презентация книги «Кинотеатры Челябинска XX века» (Дом Общественного собрания – Дом Покровского, ул. Труда, 98)
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15:00 Челябинск – Встреча большой компанией «Новогодние настольные игры» для детей от 6 лет (библиотека №3, ул. Академика Сахарова, 11)
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16:00 Челябинск – День рождения Снеговика (клуб «Шершни», ул. Центральная, 3а)
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16:00 Челябинск – Мероприятие для горожан старшего поколения «Крещенский вечерок» (ДК «Бригантина», пос. Федоровка, ул. Капитанская, 10а)
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16:30 Челябинск – День детских изобретений: настольная игра «Хронограф» (ИЦАЭ, ул. Энгельса, 107)
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17:30 Челябинск – День детских изобретений: НЕсоревнование по решению изобретательских задач (ИЦАЭ, ул. Энгельса, 107)
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18:00 Челябинск – Лекция искусствоведа Марьи Аникиной «Изображение Христа и Богородичные иконы» (Дом Общественного собрания – Дом Покровского, ул. Труда, 98)
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18:00 Челябинск – Открытие выставка «Полеты и пролеты» – III итоговой экспозиции образовательной программы «Полет» (Larisa Depershmidt art gallery, ул. Тимирязева, 26, нижний зал)
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19:00 Челябинск – День детских изобретений: мастер-класс «Что такое креативность и как с ней б̶о̶р̶о̶т̶ь̶с̶я̶ жить» от руководителя ИЦАЭ Челябинска Ларисы Матвеевой (ИЦАЭ, ул. Энгельса, 107)
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