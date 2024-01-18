18 января ожидаются следующие события – Челябинск

19:00 Челябинск – День детских изобретений: мастер-класс «Что такое креативность и как с ней б̶о̶р̶о̶т̶ь̶с̶я̶ жить» от руководителя ИЦАЭ Челябинска Ларисы Матвеевой (ИЦАЭ, ул. Энгельса, 107)