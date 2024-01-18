Уральские металлурги будут следить за производством чугуна с помощью машинного зрения

На ММК машинное зрение помогает в производстве чугуна.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», – предприятие внедрило систему распознавания открытия желобов на литейных дворах доменных печей.

Информационный комплекс обеспечивает непрерывный видеоконтроль за состоянием укрытий на горновых и транспортных желобах на всем их протяжении посредством системы машинного зрения.

Каждый литейный двор контролируется двумя видеокамерами. Полученные кадры загружаются в нейронную сеть, которая оценивает укрытие желобов и отображает текущее состояние на мнемосхемах. При изменении состояния укрытий система автоматически вносит в базу данных дату и время события, процент закрытия, фото с изображением желоба и при необходимости формирует сообщения по электронной почте ответственным сотрудникам для принятия оперативных решений.

Система следит за организацией выпуска чугуна и шлака на литейных дворах доменных печей №№ 1, 2, 6, 9, 10 с целью обеспечения соблюдения технологических условий и требований промышленной безопасности, а также снижения неорганизованных выбросов и улучшения качества воздуха на рабочих местах.

Челябинск, Виктор Елисеев

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