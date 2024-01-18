В Челябинске 100 млн рублей отдали компании, с которой расторгли контракт на подсветку фасада Заксобрания

Мэрия Челябинска отдала более 100 миллионов рублей компании, у которой уже были проблемы с исполнением работ.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», власти Челябинска заключили контракт на оборудование архитектурно-художественной подсветки подпорных стенок реки Миасс с компанией «Энергокачество».

Напомним, закупка вызвала вопросы со стороны экспертов сразу после объявления о торгах: прием заявок начался 21 декабря прошлого года. А итоги конкурса подвели уже 10 января, на второй рабочий день года. Однако недоумение вызвала даже не спешка при проведении аукциона, а сроки исполнения – до 15 февраля наступившего года.

За это время победителю торгов необходимо установить линейную подсветку на подпорных стенках левого и правого берегов реки Миасс от улицы Красная до Кирова, а также от Кирова до Арт-сквера – всего 2 тысяч 170 метров.

Целью работ в конкурсной документации обозначено «выявление архитектурно-художественных особенностей и эстетической выразительности» подпорных стенок. Правда, отмечают горожане, значительная часть береговых подпор (исключая новую набережную) пока нуждается не столько в выявлении, сколько в сокрытии, дабы ветхая облицовка не бросалась в глаза. Но власти заверяют, что параллельно с оборудованием подсветки будет проходить и ремонт опор.

10 января в мэрии подвели итоги аукциона, в котором приняли участие четыре компании. Первоначальная цена составляла 147,7 миллиона рублей. Предложения участников оказались ниже на 13% – 25%. Победителем признали челябинскую фирму «Энергокачество», снизившую начальную цену ровно на 37 миллионов рублей.

Компания работает с 2011 года, в прошлом году ее прибыль превысила 27 миллионов рублей. За последний год она заключила государственные и муниципальные контракты в различных регионах на сумму свыше 100 миллионов рублей.

Правда, у подрядчика были уже сложности с работой в Челябинске. Так, в августе 2021 года она заключила контракт на выполнение работ по архитектурной подсветке фасада здания Законодательного собрания Челябинской области. Тогда начальная цена контракта была снижена с 7,4 миллиона рублей до 4,8 миллиона рублей.

Работы необходимо было закончить до 31 декабря 2021 года. Однако 8 ноября заказчик потребовал у компании неустойку в 31,7 тысячи рублей. Причиной претензии в информации на портале «Госзакупки» названа «просрочка исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (в том числе гарантийного обязательства)». Эту сумму подрядчик уплатил.

А 11 ноября контракт расторгли по соглашению сторон «в связи с отсутствием у заказчика потребности в выполнении части работ по установке светильников». Правда, к тому времени компания получила практически всю причитавшуюся ей сумму – за исключением 5 с небольшим тысяч рублей.

Челябинск, Виктор Елисеев

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