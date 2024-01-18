Виновник гибели трех человек на трассе под Челябинском получил срок

В Сосновском районе вынесен приговор водителю, по вине которого погибли трое его друзей.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, Сосновский районный суд признал 25-летнего жителя Златоуста виновным в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц и причинение тяжкого вреда здоровью человека.

Напомним, авария произошла ночью 28 мая прошлого года. Около 23:50 автомобиль «Лада Калина», приближаясь к главной дороге «Обход Челябинска», не уступил дорогу грузовику «Мерседес». От удара легковушка вылетела в кювет и перевернулась. Пострадали четверо ее пассажиров, которые не были пристегнуты ремнями безопасности.

В результате ДТП две ехавшие в «Ладе» девушки скончались на месте, один молодой человек умер в больнице. Всем им было по 22 года. Еще одна пассажирка – 20-летняя девушка – получила телесные повреждения, повлекшие тяжкий вред здоровью.

Суд приговорил водителя легковушки к трем годам в колонии-поселении, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на 2 года.

Кроме того, удовлетворены иски троих потерпевших о взыскании морального ущерба на общую сумму 2,5 миллиона рублей.

Челябинск, Виктор Елисеев

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