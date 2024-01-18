Задержанный за передачу взятки депутат Челябинской гордумы попросил отпустить его домой

Областной суд отказал в изменении меры пресечения депутату Челябинской городской думы, обвиняемому в посредничестве во взяточничестве.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, сегодня, 18 января, областной суд рассмотрел жалобу стороны защиты челябинского депутата Виталия Паутова о несогласии с продлением срока содержания под стражей.

Напомним, 17 октября прошлого года сотрудники ФСБ задержали парламентария. По данным следствия, в период с сентября 2017 года по июль 2020 года Паутов и руководитель строительной компании Алексей Алексеенко выступили в качестве посредников при передаче чиновникам мэрии Челябинска взятки в 2 миллиона рублей за содействие в выдаче организации разрешения на строительство многоэтажного жилого дома.

Центральный районный суд Челябинска постановил заключить обоих под стражу. Защитники задержанных пытались оспорить это решение, но безуспешно. Позднее эту меру пресечения продлили.

Адвокаты Паутова обжаловали постановление суда, вновь попросив избрать меру пресечения, не связанную с лишением свободы.

Однако областной суд отклонил доводы апелляционной жалобы стороны защиты, мера пресечения оставлена без изменения, срок содержания под стражей продлен до 16 марта текущего года.

Челябинск, Виктор Елисеев

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