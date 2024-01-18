В одном из районов Южного Урала отказались от крещенских купаний

На юге Челябинской области власти отменили крещение в проруби на Крещение.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе администрации Варненского района, причиной стал подъем уровня воды в местной реке.

По словам представителей районных властей, вода в реке Нижний Тогузак поднялась настолько, что вышла на поверхность ледового покрытия водоема.

«В целях безопасности граждан и недопущения несчастных случаев, купание в проруби на Крещение 19 января 2024 года отменяется», – заявили в администрации.

Напомним, традиционные крещенские купания проходят в Челябинской области 18 и 19 января и приурочены к празднику Крещения Господня, который православные южноуральцы отмечают 19 января. В основном, окунуться в специально оборудованных для этого прорубях (иорданях) приходят именно 19 января. Хотя в Челябинске они начинают работать еще 18 февраля.

Челябинск, Виктор Елисеев

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