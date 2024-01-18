Южноуралец, бросившись в авантюру с криптовалютой, потерял 1,7 миллиона рублей

Мошенники выманили у жителя Уйского района более 1 миллиона 700 тысяч рублей.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, работодатель интернет-агентства прислал жителю села Уйское ссылку, где он должен был создать личный кабинет и пополнить личный счет на сумму 10 тысяч рублей.

Затем с мужчиной связался неизвестный, объяснив, что его новая работа заключается в купле-продаже криптовалюты, и предложил свою помощь за 20% от чистой прибыли. Для убедительности ему дали возможность вывести часть средств.

В процессе работы «куратор» регулярно повышал суммы, которые было необходимо положить на счет, а когда их не оказалось, южноуралец стал брать кредиты. Общий размер перечисленных средств превысил 1 миллион 796 тысяч рублей. Когда житель Уйского попытался вывести деньги, то сделать этого не смог. Тогда он понял, что стал жертвой мошенников, и обратился в полицию.

Челябинск, Виктор Елисеев

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