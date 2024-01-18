В Челябинске все ДТП с пострадавшими случились на заваленных снегом дорогах

Доля ДТП с пострадавшими, произошедших на некачественно убранных дорогах, выросла на треть.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, в наступившем году все аварии, в которых пострадали люди, произошли на дорогах с недостатками зимнего содержания. Об этом заявил заместитель начальника отдела дорожного надзора управления Госавтоинспекции по Челябинской области Андрей Казаков.

По словам полицейского, в прошлом году недостаточная уборка снега с магистралей фиксировалась в 70% случаев аварий с пострадавшими. Теперь их доля увеличилась почти на треть, достигнув 100%.

Кроме того, на 30% выросло количество ДТП с материальным ущербом.

При этом, по словам г-на Казакова, законодательство дает владельцам автомобилей право потребовать с властей возместить понесенный ими ущерб. Эти вопросы решаются в гражданско-правовом порядке. При этом практика свидетельствует, что, как правило, суд становится на сторону пострадавших.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube