Южноуралец, обвиняемый в убийстве и изнасиловании школьницы, пытался выйти из-под стражи

Житель Сима, обвиняемый в убийстве и изнасиловании школьницы, пытался выйти из-под стражи.

Как уже сообщал «Новый День», 11-летняя девочка пропала вечером 9 июля 2023 года. 11 июля ее тело нашли закопанным у дороги к одному из фермерских хозяйств: ребенка изнасиловали и зарезали.

В этот же день задержали подозреваемого в убийстве. Мужчина оказался отцом одной из подружек убитой. Камеры наблюдения зафиксировали, как девочка садилась к нему в машину, и больше ее никто не видел.

Мужчину заключили под стражу.

05.12.2023 Центральный районный суд Челябинска продлил обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражей до 09.03.2024 года, – сообщили в областной прокуратуре. –

Сторона защиты указывала на необходимость изменить меру пресечения на домашний арест в связи с состоянием здоровья обвиняемого и наличием заболеваний.

Областной суд с учетом позиции прокурора отказал защитнику в удовлетворении жалобы, меру пресечения в виде заключения под стражей оставил без изменения».

Челябинск, Павел Зварзин

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