Дорожный надрыв: власти Челябинска отказались от контракта на строительство дороги в Чурилово

Контракт на 234 миллиона рублей на обустройство дорожного полотна по улице 3-й Эльтонской в Челябинске расторгли после срыва сроков исполнения.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», информация о расторжении контракта с компанией «Дорстройгрупп» появилась на портале госзакупок.

Между тем, еще в мае прошлого года магистраль по улице 3-й Эльтонской называли одним из крупных проектов, реализуемых в рамках «Дорожного рывка». «К осени в микрорайоне появится еще одна новая дорога – по улице Эльтонской 3-й, – мечтали тогда в мэрии. – Четырехполосная проезжая часть, которая строится с «нуля», даст еще один выезд для жителей сразу на проспект Давыдова. По обеим сторонам от дороги появятся тротуары, велодорожки и освещение. Сети ливневой канализации уже обустроены. Также будут установлены 8 остановочных комплексов и новый светофорный объект».

При этом, по словам председателя комитета дорожного хозяйства Челябинска Николая Кожевникова, динамику проводимых работ чиновники оценивали положительно.

Контракт на строительство автодороги мэрия Челябинска подписала в сентябре 2022 года. Работы планировалось закончить до 20 октября 2023 года. Однако на 28 декабря они были выполнены лишь на 144 миллиона рублей. Это и стало основанием для расторжения контракта.

Согласно данным портала «Аудит.ру» ООО «Дорстройгрупп» принадлежит бизнесменам Эдику Аракеляну (70%) и Павлу Воронову (30%). До 2021 года генеральным директором строительной организации был экс-депутат заксобрания Челябинской области Арман Аракелян. Однако в марте 2021 года его задержали. По версии следствия, в 2019 году пятеро бизнесменов, включая Аракеляна, «подарили» двум сотрудникам филиала федерального казенного учреждения «Росдортехнология» в Екатеринбурге два ноутбука стоимостью 185 тысяч рублей за принятие невыполненных работ по государственным контрактам по ремонту и реконструкции автомобильных дорог.

Потом к делу добавился еще один эпизод. По мнению следователей, возглавляющий «Дорстройгрупп» Аракелян передал должностным лицам ФКУ «Управление федеральных автомобильных дорог «Южный Урал» 500 тысяч рублей за приемку и оплату фактически не выполненных работ по государственным контрактам по ремонту и реконструкции автомобильных дорог федерального значения на территории области.

В итоге дорожную компанию дважды оштрафовали на 1 миллион рублей за коррупционное правонарушение.

В феврале 2023 года️ Центральный районный суд Челябинска признал всех пятерых фигурантов виновными в даче взятки. Аракеляна приговорили к 9 годам колонии строгого режима и штрафу в 6,5 миллионов рублей.

Однако в июне Челябинский областной суд решил пересмотреть прежний приговор. Согласно новому постановлению, реальный срок заменили лишением свободы на 7 лет условно с испытательным сроком в 5 лет, а также уплату 5 миллионов рублей штрафа.

Челябинск, Виктор Елисеев

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