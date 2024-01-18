Челябинские чиновники заказали за 15 миллионов рублей снимки города «без смога»

Мэрия Челябинска объявила конкурс на проведение аэрофотосъемки без облаков и «производственных дымов».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», о неоднозначных пожеланиях чиновников горожане узнали после того, как в ситуацию вмешалась Федеральная антимонопольная служба.

Торги на проведение цифровой аэрофотосъемки на 14,9 миллиона рублей объявило управление архитектуры администрации Челябинска. На ее основе в управлении планируют сформировать ортофотопланы в масштабе 1:500 с географическими координатами.

«Аэрофотоснимки не должны иметь дефектов (изображения облаков, производственных дымов и теней от них, блики, ореолы («глория») и другие), препятствующих выполнению фотограмметрических работ и дешифрированию цифровых аэрофотоснимков, – акцентируют заказчики. – Необходимо выполнить повторную аэрофотосъемку в период времени, когда «глория» не возникает, а производственные дымы и тени от них имеют другое местоположение».

Работы необходимо закончить до 28 ноября 2024 года. Итоги торгов должны были подвести 16 января. Но контракт с победителем не подписан – процедуру приостановило Челябинское УФАС России. С жалобой на организаторов к антимонопольщикам обратился Приуральский филиал ППК «Роскадастр».

«Требование к отсутствию производственных дымов на аэрофотоснимках является заведомо невыполнимым, так как выпускаемой продукцией являются цифровые ортофотопланы, – заявляют авторы жалобы. – Аэрофотоснимки – это промежуточная продукция, фиксирующая состояние местности в непосредственный момент съемки, и в силу непрерывности некоторых промышленных производств в районе работы, соблюдение указанного требования исключено». К тому же при создании цифровых ортофотопланов перечисленные в техзадании дефекты могут быть исключены или минимизированы.

Однако в мэрии настаивают: их требования продиктованы действующими в России ГОСТами. «Целью требования является получение максимально четких контуров строений, сооружений, объектов инженерной инфраструктуры, зеленых насаждений, элементов благоустройство, необходимых для осуществления градостроительной деятельности», – цитирует 74.ru представителей городской администрации.

В дальнейшем орфотопланы намерены использовать, например, при реализации механизма комплексного развития территории.

Челябинск, Виктор Елисеев

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