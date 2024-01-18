Остальные не волнуют? Мэр Челябинска озаботилась состоянием дорог на северо-западе

Глава Челябинска Наталья Котова высказала недовольство работой субподрядчика, обслуживающего дороги на северо-западе города.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», наиболее сложные участки для проезда общественного транспорта на сегодня – Комсомольский проспект, проспект Победы, улицы Братьев Кашириных, Чичерина, 40 лет Победы и многострадальное Чурилово. Об этом в интервью ГТРК «Южный Урал» заявила мэр Челябинска Наталья Котова.

Уборкой этих территорий занимается компания «Строймеханизация», заключившая субподряд (контракт с мэрией подписало московское предприятие «Ойкумена»). В среду, 17 января, чиновники администрации встречались с представителями основного подрядчика и обсуждали вопрос увеличения количества тяжелой техники в парке субподрядчика.

«Нужны грейдеры, которые уберут верхний слой вот этой колейности. Как только уберут верхний слой, заужение дороги уйдет. Уровень колеи можно будет снизить примерно до уровня дорожного полотна», – рассуждает градоначальница.

По ее словам, тогда увеличится скорость и существенно сократятся задержки транспортного потока, который перемещается с северо-запада Челябинска, а именно там проживает наибольшее количество горожан.

По всей видимости, чиновница несколько упустила из виду, что, хотя две трети челябинцев, действительно, живут в настоящее время на северо-западе областного центра, учатся и работают многие из них в других районах города. А там ситуация с очисткой дорожного полотна, по словам горожан, тоже далеко не идеальна.

Так, челябинцы рассказывают, что на пересечении Худякова и Энтузиастов полоса для поворота занята кучей снега. На значительной части улицы Каслинской в центре Челябинска до сих пор остается 20-сантиметровая колея и в проезжем состоянии находится одна полоса вместо трех. Разворачивает машины и на отдельных участках улицы Труда – все из-за той же колейности.

Сомневаются челябинцы и в спасительности расчистки дорог в Чурилово. Ведь, выезжая из микрорайона в сторону ЧТЗ, горожане здесь также упираются в одну полосу со значительной колеей, хотя знаки говорят, что движение должно быть по трем полосам.

Но, возможно, г-же Котовой просто показалось, что Челябинск уже превратился (как мечталось некоторым архитекторам и урбанистам) в «город шаговой доступности», жители которого работают почти там же, где и живут. И им не нужно ехать через половину мегаполиса утром, чтобы попасть на работу/учебу, и вечером – чтобы вернуться домой.

Челябинск, Виктор Елисеев

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