19 января ожидаются следующие события – Челябинск

19.01.2024, пятница
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11:00 Челябинск – Встреча в клубе садоводов-огородников «Зимняя вишня» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)
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11:00 Челябинск – Праздник «Новогоднее чудо» (библиотека №32 им. М Горького, пр. Ленина, 5)
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14:00 Челябинск – Встреча с юристом, представителем Ассоциации юристов России Евгением Черепаниным (Челябинская областная универсальная научная (Публичная) библиотека, пр. Ленина, 60)
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14:00 Челябинск – Встреча «Снежное кружево стихов» в клубе любителей чтения «Книгочей» (библиотека №23, ул. Дзержинского, 132)
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15:00 Челябинск – Оранжево-цитрусовая викторина «Мандариновая викторина» и рисуем на мандаринах для детей от 6 лет (библиотека №3, ул. Академика Сахарова, 11)
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15:00 Челябинск – Встреча в клубе любителей шахмат «Каисса» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)
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17:00 Челябинск – Открытие выставки челябинского живописца Валентина Качаева «Смотреть сердцем» (Детская художественная школа искусств, ул. 40-летия Октября, 21)
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17:00 Челябинск – Играем в настольную игру «Новогодняя мафия» (библиотека №22 им. Д.Н. Мамина-Сибиряка, ул. Гагарина, 50)
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