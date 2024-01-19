В Челябинске подростки толпой жестоко избили восьмиклассника

В Челябинске восьмиклассник натравил на соученика старших подростков: оппонента били толпой и снимали все на видео.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», конфликт произошел вечером 17 января в микрорайоне Чурилово. До этого один из восьмиклассников поссорился со сверстником их параллельного класса и позвал на «разборки» с ним своих знакомых десятиклассников.

«Их было 15 человек, все в балаклавах, – цитирует 74.ru отца пострадавшего. – Они устроили разборки, выстрелили ему в лицо из перцового пистолета, потом избивали толпой, сняли с него обувь и выбросили. Все это они снимали на видео, чтобы всем разослать и, как они выражаются, опустить».

По словам мужчины, у мальчика диагностировали сотрясение мозга. Родители обратились в полицию.

В пресс-службе городского управления МВД сообщили, что все нападавшие уже установлены – это ученики двух школ – в которой учатся поссорившиеся восьмиклассники и соседней. Всех доставили в отдел полиции для выяснения обстоятельств.

«Проведение предварительной проверки и последующее принятие решения взяты на контроль руководством УМВД России по Челябинску», – заявили в ведомстве.

Челябинск, Павел Зварзин

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