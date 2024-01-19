На южноуральских чиновников завели уголовное дело из-за нападений бездомных собак

В Челябинской области возбуждено уголовное дело по факту нападения бродячих собак на местных жителей.
Как сообщили РИА «Новый День» в следственном управлении СКР по Челябинской области, серия нападений животных на жителей произошла в январе наступившего года в Катав-Ивановске. После встречи с агрессивными псами им пришлось обратиться в больницу.
По этим фактам возбуждено уголовное дело по признакам халатности.
По данным следствия, чиновники администрации Катав-Ивановского района не заключили контракт по отлову бездомных животных на 2024 год. И прийти на помощь жителям было просто некому.
В настоящее время следователем СК России проводятся следственные и процессуальные действия, направленные на установление обстоятельств произошедшего, и закрепление доказательственной базы.
Челябинск, Виктор Елисеев
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