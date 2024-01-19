В Челябинске запустили новый автобусный маршрут

Новый автобусный маршрут соединил ТРК «Родник» и ЧМК.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области, автобус №10к «ТРК «Родник» – Челябэнерго – ЧМК» начал работу сегодня, 19 января.

Он будет работать по регулируемому тарифу и следовать по улицам: 60-летия Октября, Сталеваров, Шоссе Металлургов, Черкасская, Свердловский тракт, Индивидуальная, Березовая, 1-я Шагольская, Северный тракт, Профессора Благих, Бейвеля, Краснопольский проспект, Молодогвардейцев, Братьев Кашириных, Северо-Крымская.

Планируется, что 16 автобусов среднего класса будут ходить каждые 10-15 минут ежедневно.

Первый рейс от ЧМК – в 6:20 в будни и в 6:25 в выходные. От ТРК «Родник» – в 5:30 будни и в 5:35 в выходные. Последний рейс от ЧМК – в 22:00 в будни и в 21:25 в выходные. От ТРК «Родник» – в 22:30 будни и в 22:45 в выходные.

«К подвижному составу предъявляются повышенные требования: 26 мест для сидения, кондиционер, низкий пол в салоне между первой и второй дверями, наличие системы безналичной оплаты проезда, валидаторы, 2023 года выпуска», – рассказали представители ведомства.

Оперативную информацию по маршруту можно получить по телефону предприятия: ООО «Никита Кожемяка» +7 351 236-32-76.

Актуальное расписание доступно на сайте gortrans74.ru и в сервисах «2Гис» и «Яндекс.Карты».

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube