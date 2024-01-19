В Челябинске перед судом предстанет водитель фуры, перевернувший автобус с туристами

Водитель КАМАЗа предстанет перед судом за столкновение с пассажирским микроавтобусом.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство Челябинска утвердило обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 37-летнего местного жителя, обвиняемого в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека.

По версии следствия, 2 июля прошлого года около 18:05 южноуралец, управляя грузовым автомобилем КАМАЗ, у дома №7 по Свердловскому тракту в Курчатовском районе областного центра, при выполнении разворота не уступил дорогу автобусу Ford Transit, двигавшемуся попутно по крайней левой полосе. На микроавтобусе группа туристов возвращалась с отдыха на озере Калды.

После столкновения автобус вылетел за пределы проезжей части, врезался в электроопору и перевернулся.

В результате 7 пассажиров микроавтобуса получили различные телесные повреждения. Одна из них, 51-летняя женщина, 28 августа скончалась в больнице, четверым пассажирам (в том числе 10-летнему ребенку) причинен тяжкий вред здоровью.

В ходе расследования четырьмя потерпевшими заявлены гражданские иски на общую сумму свыше 10 миллионов рублей. Наложен арест на указанную сумму на имущество ООО «Агро-Авто», нанявшего водителя.

Уголовное дело направлено в Курчатовский районный суд Челябинска для рассмотрения по существу.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube