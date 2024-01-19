Челябинцу, обматерившему сотрудницу поликлиники, придется уплатить штраф

Жителя Челябинска оштрафовали за оскорбление сотрудницы медучреждения.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, перед мировым судьей Центрального района Челябинска горожанин предстал после разговора по телефону с оператором колл-центра городской больницы.

В сентябре прошлого года мужчина позвонил в колл-центр детской поликлиники, чтобы записать ребенка на прием к врачу. Услышав же, что талонов к специалисту нет, обрушился на девушку с нецензурной бранью.

В ходе проверки факт оскорбления подтвердился. В итоге в отношении челябинца возбудили административное дело об оскорблении сотрудницы медицинского учреждения.

Рассмотрев его, мировой судья оштрафовал горожанина на 3 тысячи рублей.

Челябинск, Виктор Елисеев

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