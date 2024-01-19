В Челябинске вынесли приговор экс-руководителю регионального управления ПФР

Руководителя Челябинского отделения ПФР и его подчиненного отправят в колонию.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, Центральный районный суд Челябинска признал бывшего управляющего региональным отделением ПФР Виктора Чернобровина и начальника административно-хозяйственной части отделения Рудольфа Зайцева виновными в получении взяток в крупном и особо крупном размере.

Напомним, судебное разбирательство длилось с декабря 2022 года. По версии следствия, Виктор Чернобровин в 2012 году заключил по завышенной стоимости государственные контракты на приобретение зданий для размещения территориальных отделов. В 2016-2019 чиновник получил от представителей ЧОПов за беспрепятственное заключение государственного контракта на охрану зданий 4 миллиона рублей. А в 2019-2021 годах уже совместно с подчиненными (Зайцевым и своим замом Александром Ореховым) получил взятку в сумме около 28 миллионов рублей.

Ни тот, ни другой обвиняемые вину в итоге не признали. В первый рабочий день наступившего 2024 года, 9 января, гособвинение потребовало приговорить Виктора Чернобровина к 16 годам колонии строгого режима со штрафом 210 миллионов рублей. Рудольфа Зайцева попросили отправить в колонию строгого режима на 13 лет, оштрафовав на 85 миллионов рублей. В качестве дополнительного наказания обоих предложено лишить возможности занимать руководящие должности в органах государственного управления в течение 10 лет.

В итоге суд приговорил Рудольфа Зайцева к 9,5 годам колонии строгого режима со штрафом 138 миллионов рублей и лишением права работать в госструктурах в течение 7 лет. Виктор Чернобровин получил 16 лет колонии строгого режима, 300-миллионный штраф и запрет заниматься деятельностью, связанной с наличием организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий, а также занимать руководящие должности на государственной службе сроком на 15 лет.

Обоих взяли под стражу в зале суда.

Экс-управляющий Челябинским отделением ПФР уже заявил, что намерен обжаловать приговор.

Челябинск, Виктор Елисеев

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