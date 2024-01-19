По дороге к Банному туристы смогут воспользоваться связью 4G

МегаФон обеспечил связь 4G на дороге из Челябинской области к Банному.

Жители Южного Урала теперь могут воспользоваться цифровыми сервисами на новых скоростях на трассе от Магнитогорска до популярного горнолыжного курорта в Башкирии.

Оператор запустил дополнительные базовые станции LTE вдоль автодороги к туристическому кластеру на границе Башкирии и Челябинской области. Здесь находятся известный горнолыжный комплекс, базы отдыха и санатории. По данным аналитиков МегаФона на основе обезличенного интернет-трафика абонентов на горнолыжных комплексах страны, в 2023 году Банное вошло в топ-5 наиболее востребованных российских курортов, уступив лишь Красной Поляне, Шерегешу, Розе Хутор и Домбаю.

Маршрут до Банного приобретает особое значение во время высокого сезона. Как показывает big data оператора, помимо башкортостанцев и челябинцев, в декабре сюда активно приезжали лыжники и сноубордисты из Екатеринбурга, Сургута, Тюмени, Казани и Самары. Кроме того, число гостей может увеличиться благодаря начавшему работу после реконструкции аэропорту в Магнитогорске.

«Многие челябинцы зимой любят проводить время на горнолыжных курортах в своем регионе и соседних областях. Наши специалисты обеспечивают качественную связь как на пути следования к популярным курортам, так и на самих туристических объектах. Например, в Челябинской области была запущена новая базовая станция на ГЛЦ «Райдер», а также проведен рефарминг на ГЛЦ «Завьялиха» и «Аджигардак», благодаря чему увеличена зона покрытия сети и обеспечена бесперебойная связь», – прокомментировал технический руководитель МегаФона в Челябинской области Виталий Сироткин.

Результат проведенных работ уже смогли оценить туристы на горнолыжных трассах Южного Урала, число которых растет. Согласно замерам аналитиков компании, объем трафика на ГЛЦ Челябинской области, где уже улучшено покрытие сети, в последнюю неделю декабря увеличился на 27% по сравнению с началом месяца, а количество абонентов – на 12%.

Челябинск, Виктор Елисеев

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