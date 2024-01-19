В Челябинской области пожилая учительница отдала мошенникам почти миллион, несмотря на уговоры окружающих

Мошенники убедили пенсионерку из Чебаркуля перевести им около 1 миллиона рублей.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, полицейские зафиксировали новый случай дистанционного мошенничества.

«Под влиянием злоумышленников 73-летняя пенсионерка, в прошлом педагог, перечислила им около 1 млн рублей. При этом выполняла переводы, несмотря на предупреждения окружающих», – рассказали в силовом ведомстве.

Накануне вечером в дежурную часть отдела из сетевого магазина позвонил молодой человек и рассказал, что у банкомата стоит женщина с крупной суммой и переводит кому-то деньги. Однако отговорить ее от совершаемых действий у него не получилось. За те несколько минут, что прошли до прибытия полицейских, пенсионерка успела перечислить все, что у нее было.

В отделе внутренних дел женщина рассказала, что в мессенджере с ней связался «сотрудник правоохранительных органов», сообщив о подозрительных операциях на ее банковскому счете. Чтобы пенсионерка не стала жертвой преступления, он предложил выполнить все, что скажет «представитель финансовой организации», который тут же перезвонил. Во время разговора на аватарке у каждого были эмблемы ведомств. Собеседник продиктовал женщине номера банковских карт и убедил ее в том, что это безопасные счета, на которых должны находиться ее денежные средства, пока идет следствие.

Жительница Чебаркуля в двух банках сняла деньги и отправила около 905 тысяч рублей на «безопасный» счет. За совершением переводов пенсионерку застал 22-летний молодой человек, который попытался объяснить ей, что ее обманывают. Но женщина не стала его слушать, ответив, что сама знает, как ей поступить. Пенсионерка не поверила даже сотрудникам полиции, которые подробно рассказали ей схему совершенного преступления. Однако призналась, что неоднократно получала информацию из СМИ о похожих преступлениях.

Следователем возбуждено уголовное дело.

Челябинск, Виктор Елисеев

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