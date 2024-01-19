В центре Челябинска горит торговый комплекс

В центре Челябинска загорелся торговый комплекс «Европа –Азия».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сигнал в экстренные службы поступил примерно в 17 часов 15 минут. Очаг возгорания находится внутри здания. Огонь распространился на 200 квадратных метров. Огромный черный столб дыма и огненное зарево видны из разных концов города.

По предварительным данным, всех сотрудников комплекса и посетителей эвакуировали. На месте работают пожарные расчеты. Проблема в том, что пожарные не могут подобраться к гидрантам: они завалены снегом.

Добавлено: к 18:15 площадь пожара увеличилась до 1000 квадратных метров, к 18:45 – до 1200 «квадратов».

Фото читателей РИА «Новый День»

Челябинск, Павел Зварзин

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