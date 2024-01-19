Пожар на рынке «Восточный город» локализован

Пожарным удалось локализовать пожар на рынке «Восточный город».

Как уже сообщал «Новый День», возгорание началось примерно в 17:15, через полтора часа площадь пожара составляла уже 1 тысячу 200 квадратных метров.

Остановить распространение огня удалось только к 20:30. В 20:42 МЧС объявило о ликвидации открытого горения.

По данным министерства здравоохранения Челябинской области, на рынке дежурили две бригады скорой медицинской помощи. К медикам за помощью обратились двое сотрудников рынка, надышавшиеся продуктами горения. После осмотра от госпитализации оба пострадавших отказались.

Причины пожара пока не называются – это предстоит выяснить дознавателям, которые приступят к работе после полной ликвидации огня.

Работавшие на рынке продавцы заявляют, что у каждого у них сгорело товара на миллионы рублей. Официальная оценка будет озвучена позже.

Челябинск, Павел Зварзин

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