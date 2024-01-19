«Металлург» уверенно обыграл «Адмирал»

Магнитогорский «Металлург» на домашней арене одолел «Адмирал» из Владивостока – 5:2.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», хозяева уверенно начали матч, и на 12-й минуте встречи Роман Канцеров с подачи Егора Коробкина и Валерия Орехова вывел «Магнитку» вперед – 1:0.

Однако больше заброшенных шайб в первом периоде болельщики не увидели.

Зато на 24-й минуте матча Леонид Метальников, получив шайбу от Джованни Фьоре, вернул интригу – 1:1. Но развязку команды решили отложить на третью двадцатиминутку.

В начале 43-й минуты встречи Артем Минулин с подачи Никиты Гребенкина вновь выводит хозяев вперед – 2:1. Через три с половиной минуты Денис Зернов замыкает розыгрыш Максима Карпова и Никиты Гребенкина – 3:1.

Впрочем, на 50-й минуте встречи форвард «Адмирала» Кирилл Петьков сокращает отставание гостей до минимума – 2:3. Но уже спустя полторы минуты Никита Гребенкин уже сам закатывает шайбу в ворота гостей – 4:2. А еще через минуту с небольшим Максим Карпов ставит точку – 5:2 в пользу магнитогорского клуба.

Челябинск, Виктор Елисеев

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