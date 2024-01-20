Роспотребнадзор не нашел на месте большого пожара в Челябинске ничего значительного

Управление Роспотребнадзора по Челябинской области опубликовало результаты замеров в районе торгового комплекса «Европа – Азия», рядом с которым вчера вечером произошел большой пожар.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», площадь горения составила 1 тысячу 200 квадратных метров. Пожар тушили около 5 часов: локализовать огонь удалось только к 20:42, а полностью потушить – к 22:00. Огненное зарево и столб черного дыма видели из разных районов мегаполиса, а жители окрестных домов жаловались на сильный запах горелого пластика.
Ситуация осложнялась неблагоприятными метеоусловиями, способствующими накоплению в воздухе загрязняющих веществ.
В Роспотребнадзоре заявили, что в воздух попали продукты горения, но ничего опасного не обнаружено:
«В зоне задымления в жилом секторе замеры проводились по 7 загрязняющим веществам: диоксид азота, оксид азота, оксид углерода, углерод, взвешенные частицы РМ 2,5 и взвешенные частицы РМ 10, формальдегид. Проведено 68 исследований на вышеуказанные вещества. Зафиксированы незначительные превышения окислов азота», – сообщают в ведомстве.
Где конкретно проводились замеры, не уточняется.
Челябинск, Ольга Арсентьева
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