20 – 22 января ожидаются следующие события – Челябинск

20.01.2024, суббота
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14:00, 16:00 Челябинск – Экскурсии по выставке «Тебе, Небесному Царю. Памятники русского благочестия в собрании Музеев Московского Кремля» (Исторический музей Южного Урала, ул. Труда, 100)
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14:00 Челябинск – Бесплатный мастер-класс по корейской каллиграфии в рамках выставки «Каллиграфия без границ» (Челябинская областная универсальная научная (Публичная) библиотека, пр. Ленина, 60, ыставочный зал)
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14:00 Челябинск – Встреча исторического клуба (ЮУрГГПУ, пр. Ленина, 69, исторический факультет)
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14:00 – 17:00 Челябинск – Развлекательная программа «Новый год в кругу друзей» (библиотека №24, ул. Новороссийская, 18)
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15:00 Челябинск – Курсы «Смартфон от А до Я» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)
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16:00 Челябинск – Сеанс игры в настольную игру D&D (Dungeons and Dragons – Подземелья и драконы) (Центр межкультурных коммуникаций Челябинской областной универсальной научной (Публичной) библиотеки, ул.Цвиллинга, 61)
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16:00 Челябинск – Семейный праздник «Зимние забавы» (ДК «Новосинеглазово», пос. Новосинеглазово, ул. Челябинская, 7)
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18:00 Челябинск – Дискотека на катке (ЦПКиО им Ю.А.Гагарина, ул. Коммуны, 100)
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