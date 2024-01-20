Военнослужащий устроил дебош в самолете «Аэрофлота»

В самолете Москва – Челябинск военнослужащий устроил дебош.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел сегодня на рейсе компании «Аэрофлот». По словам пассажиров, в салоне было много людей в военной форме. Один из них вел себя неадекватно:

«Он оскорблял членов экипажа и других пассажиров. Кричал, что все женщины – легкого поведения», – цитирует 74.ru одного из очевидцев.

После приземления в Челябинске дебошира сразу же забрала полиция. В управлении транспортной полиции по УрФО инцидент подтвердили, но комментировать происшествие не стали.

Напомним, 6 января во время рейса авиакомпании «Россия» дебош устроил директор челябинского аэропорта Виталий Кашин. Ему это стоило работы.

Челябинск, Павел Зварзин

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