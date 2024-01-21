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Воскресенье, 21 января 2024, 13:17 мск

Новости Челябинск

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И вот опять: на Южном Урале ожидаются сильные снегопады

На Южный Урал надвигается снегопад, ожидаются метели.

Как сообщили РИА «Новый День» в Челябинском гидрометцентре, сегодня ночью и завтра днем на территории региона ожидается снег, в южной половине – сильный, в отдельных районах метели, на дорогах снежные заносы, гололедица.

Автомобилистам не рекомендуют без острой необходимости отправляться в горнозаводскую зону, особенно – в направлении Башкирии.

Уже сейчас трасса М-5 «Урал» на территории республик Татарстан, Башкортостан и Оренбургской области закрыта для грузовиков и пассажирских автобусов.

Челябинск, Павел Зварзин

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