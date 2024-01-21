Одного из избивавших челябинского восьмиклассника отправили под арест

Одного из напавших на восьмиклассника в челябинском поселке Чурилово отправили под домашний арест.

Как уже сообщал «Новый День», конфликт произошел вечером 17 января. До этого один из восьмиклассников поссорился со сверстником из параллельного класса и позвал на «разборки» с ним своих знакомых десятиклассников.

Нападавших было полтора десятка: они брызнули мальчику в лицо перцовым газом, били его толпой, сняли с него и выбросили обувь. Все это снимали на видео.

У пострадавшего школьника диагностировали сотрясение мозга. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ (групповое хулиганство), предусматривающей до 7 лет лишения свободы.

Следствие ходатайствовало о заключении под домашний арест одного из фигурантов. Суд эту просьбу удовлетворил: 15-летний подросток не имеет права выходить из дома (исключая определенные случаи) и общаться с внешним миром по телефону или с помощью интернета до 19 марта.

Челябинск, Павел Зварзин

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