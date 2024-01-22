Челябинским пенсионерам самим приходится латать крышу в многоквартирном доме

Разваливающийся дом в Челябинске оказался не нужен ни управляющей компании, ни властям.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского регионального отделения Общероссийского Народного фронта, вот уже несколько месяцев пожилые жители ветхой двухэтажки в Ленинском районе Челябинска прилагают титанические усилия по ремонту многоквартирного дома. На их плечи легло практически все, включая ремонт крыши.

Весной кровля рухнула, в потолке одной из квартир и шифере образовалась сквозная дыра. После этого управляющая компания отказалась от обслуживания старого дома. А жильцы сами залатали «окно в небо» с помощью подручных материалов.

После длительного хождения по инстанциям дом, наконец, признали ветхо-аварийным, рассказывают челябинцы. Но срок расселения назначен на 2035 год. По признанию жильцов, дом до этого времени просто не доживет.

«Мы встретились с пенсионерами и обратились в прокуратуру и администрацию Челябинска. Людям нужны надлежащие условия, пока они ждут расселения, а для этого нужна добросовестная УК», – настаивают общественники.

Да и сами сроки расселения тоже стоит приблизить, считают активисты. Тем более, что соседние двухэтажки вошли в программу комплексного развития территории.

Челябинск, Виктор Елисеев

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